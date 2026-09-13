الرئيسية/دوليات"مسام" ينزع 1303 ألغام من اليمن خلال أسبوعمنها 18 لغمًا مضادًا للدبابات و1276 ذخيرة غير منفجرة13 سبتمبر 2026 21:17آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 21:17ألغام نزعها فريق مسامأأعدن:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةاليمنمسامالغامالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقيادة تعزي حاكم الشارقة ونائبه في وفاة الشيخ محمد بن سالموزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه بـ"بريكس"القوات اليمنية تدمر تجمعات لمليشيا الحوثي في ذوباب والمخاولي العهد يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأوضاع بالمنطقة