الرئيسية/دوليات"مسام" ينزع 1721 لغمًا من اليمن في أسبوعمنها 44 لغمًا مضادًا للأفراد و85 لغمًا مضادًا للدبابات20 سبتمبر 2026 22:24آخر تحديث : 20 سبتمبر 2026 22:39مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينزع ألغامًا في الأراضي اليمنيةأأعدن:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةعدناليمنمسامالغامالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تدين اقتحام الأقصى من قبل مسؤول بالاحتلال الإسرائيليالقوات اليمنية تستهدف عناصر حوثية في البيضاءوزير الخارجية: مشاركة المملكة باجتماعات الأمم المتحدة تعزز التفاعل الدوليالسفارة باليابان تطالب المواطنين بالحيطة والحذر بسبب الأعاصير