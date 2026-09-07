الرئيسية/دوليات"مسام" ينزع 863 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع6 ألغام مضادة للأفراد و470 مضادة للدبابات و384 ذخيرة غير منفجرة7 سبتمبر 2026 21:05آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 21:05مجموعة من الألغام في الأراضي التي يتم تطهيرهاأأاليمن:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةاليمنمسامنزع الالغامالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانياتراجع الملاحة بمضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ مايوانتصارات ميدانية كبيرة على مليشيا الحوثي في الجوف والبيضاءبآلاف الوجبات.. المملكة تواصل إغاثة أهالي غزة