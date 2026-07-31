الرئيسية/دولياتمسيّرات إيرانية تستهدف منشآت حيوية وعسكرية بالكويت"الدفاع الكويتية": تم التعامل مع المسيّرات وتدميرها دون إصابات31 يوليو 2026 14:07آخر تحديث : 31 يوليو 2026 14:09المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوانأأالكويت:أخبار 24الهجمات بالطائرات المسيرةالحرب الإيرانية الأمريكيةالكويتايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةمصدر سعودي: الضربات ليست موجهة ضد الشعب أو الحكومة العراقيةحماس توافق على نزع سلاحها مقابل انسحاب إسرائيلي من غزةعقوبات أمريكية تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بالحرس الثوريولي العهد يستعرض مع ملك البحرين والرئيس السوري المستجدات الإقليمية