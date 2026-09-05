الرئيسية/دولياتمشروعات بـ175 دولة.. السعودية ترسّخ ريادتها الإنسانيةبقيمة تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي6 سبتمبر 2026 01:26آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 01:261 / 8مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل جهودهأأالرياض:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةالامم المتحدةمساعدات سعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة السفير الشمري يُقدّم أوراق اعتماده لرئيس رومانياالعليمي: سنستعيد كامل اليمن.. وتعز لن تكون ممرًا آمنًا لمليشيا الحوثيمصرع طيارَين في تحطم طائرة عسكرية يونانيةاتفاق سعودي - ماليزي للتعاون في العمل المحاسبي والرقابي