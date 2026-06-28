الرئيسية/دوليات مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط شظايا عملية عسكرية بقطرجرى استكمال الإجراءات وفتح تحقيق في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة28 يونيو 2026 20:11آخر تحديث : 28 يونيو 2026 20:15قدمت الوزارة خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهيدأأالدوحة:"أخبار 24"قطرالوفياتالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث في الصين تعزيز العلاقات وتطورات الإقليمترامب يرشّح "سوندرلينغ" لتولي وزارة العمل رسميًامشروع مسام ينتزع أكثر من 2000 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوعالمملكة تعزي قطر في وفاة مواطن جراء شظايا العمليات العسكرية