الرئيسية/دولياتمقتل جنديين أمريكيين في هجوم إيران على الأردنلا يزال أحد العسكريين في عداد المفقودين 18 يوليو 2026 21:01آخر تحديث : 18 يوليو 2026 21:07آثار خلفها الهجوم الإيراني بقاعدة الأزرق في الأردنأأعمّان:أخبار 24قاعدة عسكريةقتلىالاردنالقيادة المركزية الامريكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقيادة تعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفةإدانة سعودية لاستمرار العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردنالبديوي: استهداف البحرين والكويت والأردن جرائم حرب تستوجب المساءلة الفوريةالأردن: الدفاعات الجوية تسقط 10 صواريخ إيرانية