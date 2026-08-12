الرئيسية/دولياتمقتل وإصابة عناصر تابعة لميليشيا الحوثي في الضالعالتجمع الحوثي كان يستعد لشن هجوم على مواقع القوات المسلحة اليمنية12 أغسطس 2026 18:00آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 18:21عناصر من الجيش اليمني يباشرون مهامهم في اليمنأأالضالع:أخبار 24المليشيات الحوثيةالحرب على الحوثيينمليشيات الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعليمي: الحوثي مشروع حرب والفرصة ما تزال متاحة لإلقاء السلاحالقيادة تهنئ "أندراش باكا" بانتخابه رئيسًا للمجروزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز أمن واستقرار المنطقةالكويت تحبط مخططًا إرهابيًا لاستهداف إحدى منشآتها الحيوية