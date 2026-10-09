الرئيسية/دولياتمقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية الإرهابية في مأربالجيش اليمني يعلن استشهاد 22 من القوات المسلحة والمقاومة9 أكتوبر 2026 16:58آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 16:58القوات المسلحة اليمنية تواصل التقدم في مأربأأمأرب:أخبار 24العمليات الهجوميةمأربالمليشيات الحوثيةعناصر الحوثيينقوات المسلحة اليمنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإدانات عربية ودولية واسعة لاستهداف مطار الملك خالدآل جابر: تطهير باب المندب من بقايا ميليشيا الحوثيبريطانيا تدين الاعتداءات الحوثية على مطاري أبها والملك خالد"ترامب" ينفي نية ضرب إيران قبل انتخابات نوفمبر