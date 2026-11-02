الرئيسية/دولياتمقتل 5 وإصابة 15 آخرين بقصف حوثي استهدف مركزًا صحيًا في لحجاتخاذ الإجراءات العملياتية الصارمة والرادعة للتعامل مع مصادر التهديد2 نوفمبر 2026 22:36آخر تحديث : 2 نوفمبر 2026 22:41القوات المسلحة اليمنيةأألحج:أخبار 24الحوثيونجماعة الحوثي الإرهابيةلحجانتهاكات القانون الدوليقصفاستهداف المدنيينالتعليقاتأأخبار ذات صلة"مسام" ينتزع أكثر من ألفي لغم من الأراضي اليمنيةالقيادة تهنئ "إيليانا" لفوزها بالانتخابات الرئاسية في بلغاريا القوات اليمنية تحيّد 332 من قيادات وعناصر الحوثي الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هجمات الحوثي على المملكة