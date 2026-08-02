الرئيسية/دولياتمقتل 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة رغم إعلان الاتفاقالقصف استهدف مباني سكنية ومستودعًا طبيًا في دير البلح2 أغسطس 2026 10:36آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 11:05مجموعة من شباب غزة يشيعون أحد ضحايا القصف الإسرائيليأأغزة:أخبار 24الاحتلال الاسرائيليفلسطينالحرب على غزةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمجر تغلق محطتها النووية بسبب الحرولي العهد يؤكد لترامب ضرورة تغليب لغة الحوار وخفض التصعيددعم إنساني متواصل.. 25 ألف وجبة سعودية لأهالي غزةالعراق يؤكد التزامه بمنع استخدام أراضيه لاستهداف دول الجوار