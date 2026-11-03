الرئيسية/دولياتمقذوفان مجهولان يصيبان ناقلة نفط قرب عُمان الحادث لم يسفر عن تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم 4 نوفمبر 2026 00:12آخر تحديث : 4 نوفمبر 2026 00:12سفن في الخليج العربي — HPأألندن:أخبار 24سلطنة عمانبريطانياهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانيةالخليج العربيالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والقطري مستجدات المنطقةالقوات المسلحة اليمنية تحيّد 370 من عناصر الحوثي وتدمّر 120 آلية ومعدةخاصمعركة الكونغرس.. من يمسك بزمام واشنطن؟وزير الداخلية اليمني: 21 خبيراً أجنبياً يديرون عمليات مليشيا الحوثي