الرئيسية/دولياتملك المغرب يستنكر اعتداءات الحوثي على المملكةأكد ملك المغرب وقوف بلاده الدائم إلى جانب المملكة في التصدي للمخاطر 27 سبتمبر 2026 18:06آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 18:17خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24المغربولي العهد الأمير محمد بن سلمانالملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوعوزير الدفاع ونظيره الماليزي يبحثان التعاون الثنائي في المجال الدفاعيبريطانيا.. استنفار واعتقالات قرب قاعدة تستخدمها أمريكا لضرب إيرانمشاركة سعودية في اجتماع بنيويورك لبحث احتواء تفشي "إيبولا"