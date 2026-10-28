الرئيسية/دولياتمليشيات الحوثي تستهدف مطار عدن بصاروخين باليستيينأسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية28 أكتوبر 2026 18:50الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيليأأعدن:أخبار 24مطار عدنالاعتداءات الحوثيةميليشيات الحوثيالأمن اليمنيالصواريخ الباليستيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزراء إعلام الخليج: نرفض أي إساءة إلى دول المجلس ورموزها وشعوبهاارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلاًالكويت تستدعي سفير إيران احتجاجاً على بيان سفارتهالمملكة تطرح مبادرة لتبادل المعلومات وملاحقة الفساد