الرئيسية/دولياتمليشيا الحوثي تستهدف عدن بصواريخ باليستيةالنزيلي: المليشيات تستهدف جميع اليمنيين دون استثناء14 نوفمبر 2026 13:53آخر تحديث : 14 نوفمبر 2026 13:53تصاعد الدخان من موقع استهدفته المليشيات بصاروخ باليستي في ضواحي عدنأأعدن:أخبار 24القوات المسلحة اليمنيةعدنالمليشيا الحوثية الإرهابيةصواريخ باليستيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة و17 دولة إسلامية يدينون استهداف مجمع ناصر الطبي في غزةانفجارات في 3 ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام في مضيق هرمزقمة غير مسبوقة تجمع ترامب وشي وبوتين في الصينالبديوي يؤكد تمسك دول المجلس بأمنها واستقرارها