الرئيسية/دولياتمندوب المملكة: لن نسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنناجماعة الحوثي استهدفت أعياناً ومنشآت مدنية في السعودية9 أكتوبر 2026 19:20آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 20:06مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصلأأنيويورك:أخبار 24مجلس الامنالأمم المتحدةالمملكةاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةمقتل 30 امرأة وطفلًا بمسيّرة تابعة للدعم السريع في السودانمساعد طيار فلاي دبي استلهم جريمته من هجمات 11 سبتمبرمقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية الإرهابية في مأربإدانات عربية ودولية واسعة لاستهداف مطار الملك خالد