الرئيسية/دولياتموجة الحر تودي بحياة أكثر من ألف شخص في إسبانيا خلال يونيوالنصف الأول من 2026 يسجل أعلى درجات حرارة على الإطلاق1 يوليو 2026 10:06آخر تحديث : 1 يوليو 2026 10:06أكدت هيئة الأرصاد الإسبانية أن النصف الأول من 2026 كان الأشد حرارة في تاريخ البلاد.أأمدريد:"أخبار 24"موجة الحروفياتالطقسالتعليقاتأأخبار ذات صلةمفقود و3 مصابين إثر هبوط اضطراري لمروحية أمريكيةاستكمال تشكيل مجلس الشعب الانتقالي في سورياالرئيس ترامب يؤكد تقدم محادثات إيران النوويةوزير الخارجية يزور متحف القصر الإمبراطوري في الصين