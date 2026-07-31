الرئيسية/دولياتموجة هجرة جماعية إلى سبتة تربك إسبانيا وأوروباعشرات الآلاف يعبرون خلال أيام وسط تنسيق مغربي-إسباني لإعادة المهاجرين31 يوليو 2026 15:51آخر تحديث : 31 يوليو 2026 15:51رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يزور سبتة لمتابعة الأزمة عن قربأأالرياض:أخبار 24المغربهجرة غير الشرعيةاسبانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةمسيّرات إيرانية تستهدف منشآت حيوية وعسكرية بالكويتمصدر سعودي: الضربات ليست موجهة ضد الشعب أو الحكومة العراقيةحماس توافق على نزع سلاحها مقابل انسحاب إسرائيلي من غزةعقوبات أمريكية تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري