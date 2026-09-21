الرئيسية/دولياتناقلة غاز تتعرض لشظايا مقذوفات مجهولة في مضيق هرمزالناقلة تواصل إبحارها واستمرار التحقيقات في ملابسات الحادثة21 سبتمبر 2026 23:33آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 23:33إصابة ناقلة غاز بشظايا مقذوفات مجهولة في مضيق هرمزأألندن:أخبار 24مضيق هرمزالبحرية البريطانيةحادثالغازالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستهداف عناصر وخطوط إمداد حوثية في باب المندب والبيضاءالقيادة تعزي حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتومتركي الفيصل: إيران وإسرائيل تسعيان للهيمنة على المنطقةبزشكيان إلى نيويورك وواشنطن تبقي باب المفاوضات مواربًا