الرئيسية/دولياتهيغسيث يتجه لتقليص قيادات البنتاغون بنسبة 20%وسط تغييرات واسعة داخل المؤسسة العسكرية30 سبتمبر 2026 06:52آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 07:08وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيثأأواشنطن:أخبار 24اقالةالبنتاغونوزير الدفاع الامريكيالولايات المتحدة الامريكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجلس الدفاع اليمني يدعو للابتعاد عن مواقع التحشيد الحوثيةواشنطن تشدد الخناق على مشتريات إيران العسكريةوزير الدفاع يبحث مع نظيره البلغاري تطوير التعاون العسكري والدفاعيالجيش اليمني: نفذنا 414 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي بـ24 ساعة