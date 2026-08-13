الرئيسية/دولياتواشنطن تتوعد طهران بتدابير اقتصادية غير مسبوقةاستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي بضائع14 أغسطس 2026 02:55آخر تحديث : 14 أغسطس 2026 02:55وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنتأأواشنطن:أخبار 24الاقتصادالموانئالولايات المتحدة الامريكيةايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسفير الحربي يسّلم أوراق اعتماده لرئيس مجلس القيادة السوداني"الجبير" يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير خارجية تشيليالمملكة تدين بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين في هرمز11 مصابًا و3 وفيات في حريق مركز تجاري بمصر