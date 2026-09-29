الرئيسية/دولياتواشنطن تشدد الخناق على مشتريات إيران العسكريةتؤثر على قدرة إيران في إطلاق الصواريخ والمسيرات بمضيق هرمز30 سبتمبر 2026 01:36آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 01:36علم إيران وعلم أمريكاأأواشنطن:أخبار 24مضيق هرمزواشنطنالعقوبات الامريكيةايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الدفاع يبحث مع نظيره البلغاري تطوير التعاون العسكري والدفاعيالجيش اليمني: نفذنا 414 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي بـ24 ساعةوزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الاستخبارات في الشيوخ الأمريكيولي العهد يبحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية الأحداث الراهنة