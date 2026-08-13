الرئيسية/دولياتواشنطن تُطلق أول قوة متعددة الجنسيات للمسيّرات الهجوميةقوة مهام متعددة الجنسيات والمجالات 13 أغسطس 2026 21:58آخر تحديث : 13 أغسطس 2026 22:06إطلاق قوة مهام جديدة تُدعى فالكون سترايكأأواشنطن:أخبار 24الهجمات بالطائرات المسيرةمنطقة الشرق الاوسطالقوات العسكريةالقيادة المركزية الامريكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالإمارات: هجوم على سفينتين لأدنوك دون إصابات بهرمزولي العهد يبحث مع "كوبر" تطورات الأوضاع الإقليمية "الأرابوساي" تحتفل باليوبيل الذهبي برئاسة المملكة13 دولة تعلن الانضمام رسميًا لـ"التحالف البحري الدفاعي"