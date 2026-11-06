الرئيسية/دولياتواشنطن تعاقب 8 شركات كندية بسبب إيرانمتهمةً إياها بتسهيل معاملات لصالح كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات7 نوفمبر 2026 00:41آخر تحديث : 7 نوفمبر 2026 00:41عقوبات أمريكية تطال شركات كندية بسبب إيرانأأواشنطن:أخبار 24وزارة الخزانة الامريكيةالولايات المتحدة الامريكيةايرانكنداالتعليقاتأأخبار ذات صلةالحوثيون يستهدفون سوقًا شعبيًا في تعز بصاروخ باليستيالمملكة تدين بأشد العبارات الاعتداء على قوات حرس الحدود جنوب مصرتدابير بأوروبا لتأمين أنظمة التبريد بعد هجمات سيبرانية 25 ألف وجبة سعودية لتخفيف معاناة أهالي غزة