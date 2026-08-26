الرئيسية/دولياتواشنطن تعلق مواعيد التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها حول العالموتدريب جديد للبعثات ضمن تشديد سياسات الهجرة26 أغسطس 2026 12:13آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 12:13تأشيرة أمريكيةأأواشنطن:أخبار 24واشنطنالتاشيرات الامريكيةالتاشيراتاصدار التاشيرات الكترونياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالكويت تُحبط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخها بـ150 مليون دينارالمملكة ترحب باندماج قوات "قسد" في المؤسسات العسكرية السوريةتعاون سعودي سنغالي لمكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدودوزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والتركي جهود خفض التوترات الإقليمية