الرئيسية/دولياتواشنطن: عطلنا شبكة تهريب عبر محطة وقود عائمةاعترضت في 7 سبتمبر محطة تزويد بالوقود عائمة8 سبتمبر 2026 05:16آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 05:16القوات الأمريكية تستهدف محطة وقود عائمةأأواشنطن:أخبار 24تهريب المخدراتالولايات المتحدة الامريكيةمنصة اكسالمحيط الهاديالتعليقاتأأخبار ذات صلةوصول قافلة مساعدات سعودية إلى جنوب غزةالطيران اليمني يشن غارات جديدة على مواقع الحوثيينالجامعة العربية تدعو لحماية الفلسطينيين من إرهاب المستوطنينوزراء الخارجية العرب يقرون تعيين 3 أمناء مساعدين للجامعة العربية