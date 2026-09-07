الرئيسية/دولياتوزراء الخارجية العرب يقرون تعيين 3 أمناء مساعدين للجامعة العربيةاجتماع وزراء الخارجية العرب يعتمد ممثلين من مصر والسودان والبحرين7 سبتمبر 2026 23:35آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 23:43اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرةأأالقاهرة:أخبار 24الدول العربيةالجامعة العربيةالقاهرةوزراء الخارجية العربجامعة الدول العربيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا"مسام" ينزع 863 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوعتراجع الملاحة بمضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ مايوانتصارات ميدانية كبيرة على مليشيا الحوثي في الجوف والبيضاء