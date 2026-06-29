الرئيسية/دولياتوزراء المياه العرب يتفقون على خارطة طريق لمستقبل مائي آمندعوات لتعزيز التمويل والحوكمة وتوسيع التعاون الإقليمي29 يونيو 2026 15:43آخر تحديث : 29 يونيو 2026 15:43أكد الوزراء أهمية الانتقال إلى استثمارات متكاملة وشراكات إقليمية — واسأأالرياض:"أخبار 24"المياهوزير البيئة والمياه والزراعةوزارة البيئة والمياه والزراعةترشيد استهلاك المياهالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث في الصين تعزيز العلاقات وتطورات الإقليمترامب يرشّح "سوندرلينغ" لتولي وزارة العمل رسميًامشروع مسام ينتزع أكثر من 2000 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوعالمملكة تعزي قطر في وفاة مواطن جراء شظايا العمليات العسكرية