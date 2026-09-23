الرئيسية/دولياتوزير الخارجية: التهديدات بالبحر الأحمر وباب المندب تعرقل الطاقةقال إن أمن الملاحة مسؤولية دولية مشتركة23 سبتمبر 2026 21:41آخر تحديث : 23 سبتمبر 2026 21:41وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بفعالية في نيويوركأأنيويورك:أخبار 24غزةوزير الخارجيةفلسطينالبحر الاحمرمضيق باب المندبالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيره الكوري أوضاع المنطقةتصاعد المواجهات في إثيوبيا و"قوات تيغراي" تسيطر على مطارات مهمةزعماء وقادة الدول يهنئون المملكة باليوم الوطني أمريكا توسع وجودها العسكري في "جرينلاند" بقاعدتين جديدتين