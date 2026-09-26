الرئيسية/دولياتوزير الخارجية: المملكة تؤكد حقها في حماية أمنها وسيادتها المملكة تشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية26 سبتمبر 2026 19:34آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 19:55وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأالرياض:أخبار 24وزارة الخارجيةايرانالجمعية العامة للأم المتحدةالتعليقاتأأخبار ذات صلةقائد القوات المشتركة وطارق صالح يبحثان تعزيز جاهزية القوات اليمنيةالقيادة تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا سفينة بحر جاوةاستهداف مواقع ومخازن أسلحة وتعزيزات للميليشيات الحوثيةترامب يرفض مقترحًا إيرانيًا لإعادة فتح مضيق هرمز