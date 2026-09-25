الرئيسية/دولياتوزير الخارجية بحث مع "بولس" آخر المستجدات الإقليميةبحث آخر المستجدات الإقليمية في مقدمتها الأوضاع في ليبيا والسودان 26 سبتمبر 2026 00:18آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 00:18وزير الخارجية يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقيةأأنيويورك:أخبار 24وزير الخارجيةنيويوركالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزةأمير الشرقية ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ أحمد آل مكتوم تفعيل "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" عسكريًا قصف جوي لعناصر الحوثيين وخطوط إمدادهم في تعز