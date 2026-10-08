الرئيسية/دولياتوزير الخارجية وأمين عام الجامعة العربية يبحثان الأوضاع بالمنطقةفهمي أدان بأشد العبارات استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي8 أكتوبر 2026 19:51آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 19:51وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةنبيل فهميالجامعة العربيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات المسلحة اليمنية تنفذ 1729 استهدافًا دقيقًا لمليشيا الحوثيإنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى نيبالالملك يدعو رئيس الإمارات للمشاركة بالقمة الخليجية الأوروبية الثانيةوزير الداخلية يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التعاون الأمني المستمر