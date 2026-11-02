الرئيسية/دولياتوزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليميةمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية2 نوفمبر 2026 16:44آخر تحديث : 2 نوفمبر 2026 16:44الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي.أأالرياض:أخبار 24الأوضاع الإقليميةوزارة الخارجيةالاردنالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد يبعث رسالة للرئيس الصيني مخاوف من ضربة نووية لإيران.. ومسودة اتفاق تفتح باب التهدئةالرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع العرب لإنهاء الصراعاتخالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع نظرائه في أستراليا واليابان وكوريا