الرئيسية/دولياتوزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مستجدات الأوضاع نقل إدانة المملكة للحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة26 أكتوبر 2026 00:08آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 00:12وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةوزارة الخارجيةالاردنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني يستهدف ثكنات الحوثيين بمأربترامب: إما اتفاق مع إيران أو تدميرها بالكاملالقوات اليمنية: تحييد 218 حوثياً في 753 عملية خلال 24 ساعةصدور بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لرئيس وزراء الجمهورية الهيلينية للمملكة