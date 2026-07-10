الرئيسية/دولياتوزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك11 يوليو 2026 02:34آخر تحديث : 11 يوليو 2026 02:34وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأالرياض:أخبار 24ماركو روبيووزير الخارجيةالولايات المتحدة الامريكيةالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةعقوبات أمريكية تطال وسيطًا ماليًا مرتبطًا بمجتبى خامنئيولي العهد والرئيس الأمريكي يستعرضان التطورات الراهنة في المنطقة"سلمان للإغاثة" يوزع 24 ألف وجبة غذائية في غزةكشف مخبأ سري لمتفجرات داعش في سوريا