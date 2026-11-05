الرئيسية/دولياتوزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات الإقليميةتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام5 نوفمبر 2026 17:52آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 18:08الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعوديأأالرياض:أخبار 24الوزير عباس عراقجيوزارة الخارجيةالأمن الإقليميايرانالتعاون الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات المسلحة اليمنية تحيّد نحو 440 من عناصر المليشيا وقياداتهاولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس سيراليونإدارة ترامب تستعد لمعركة رقابية و"هيغسيث" في قلب العاصفةبلاغات القنابل تُربك حركة الطيران المدني في أوروبا