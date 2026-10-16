الرئيسية/دولياتوزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان التطورات في المنطقة أكدا أن أمن المملكة وسوريا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي16 أكتوبر 2026 20:23آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 20:23وزير الخارجية يستقبل نظيره السوريأأالرياض:أخبار 24سورياوزير الخارجيةالعلاقات السعودية السوريةالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةرئيس وزراء باكستان: تحالف مكة محطة تاريخية في علاقاتنا مع المملكةالقوات اليمنية: تحييد 430 حوثيًا وتدمير وإعطاب 100 آلية عسكريةالمملكة تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن أمنها وحماية مواطنيهاالسعودية و23 دولة عربية وإسلامية تدين افتتاح كولومبيا سفارة في القدس