الرئيسية/دولياتوزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان تطوير العلاقات وتعزيز التنسيقناقش الوزيران عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك18 أغسطس 2026 12:57آخر تحديث : 18 أغسطس 2026 13:38وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةالعراقالعلاقات السعودية العراقيةالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوريا تتهم إسرائيل باستهداف مطار عسكري في إدلب بـ8 غاراتالقضاء السوري يصدر حكمًا بالإعدام على ابن عم بشار الأسدالمملكة تدين استهداف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق إصابة أحد أفراد طاقم سفينة بعد مقذوف مجهول في هرمز