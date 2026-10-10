الرئيسية/دولياتوزير الخارجية ونظيره العُماني يبحثان التطورات الإقليمية والحلول الدبلوماسيةجدد البوسعيدي إدانة السلطنة لاستهداف مطاري أبها والملك خالد10 أكتوبر 2026 16:19آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 16:25وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأالرياض:أخبار 24العلاقات السعودية العمانيةسلطنة عمانوزير الخارجيةالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى سبتمبر 2027ترامب يشكك في بث إعدام نضال حسن مباشرة وسط انتقادات واسعة"فانس" يختبر حظوظه الرئاسية في انتخابات التجديد النصفي بأوهايوالقوات اليمنية تصدّ هجومًا حوثيًا قرب مطار ذوباب