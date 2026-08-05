الرئيسية/دولياتوزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقةجرى استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين5 أغسطس 2026 18:04آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 18:44وزير الخارجية خلال لقائه بنظيره المصريأأالرياض:أخبار 24القدسوزير الخارجيةالعلاقات السعودية المصريةمصرالتعليقاتأأخبار ذات صلةرفع العقوبات الأمريكية عن 3 كيانات مرتبطة بـ"الحرس الثوري""وزاري دعم القدس" يدعو لتحرك دولي فوري لوقف الإجراءات الإسرائيليةمباحثات سعودية أمريكية لتعزيز التعاون الدفاعيوزير الخارجية: حماية القدس ركيزة أساسية لأي سلام عادل