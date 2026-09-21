الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث أوضاع المنطقة مع نظرائه في الكويت ومصر وتركيااستعرض الوزراء جهود احتواء التوترات بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة21 سبتمبر 2026 12:19آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 12:36وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأنيويورك:أخبار 24تركياوزير الخارجية التركيوزير الخارجية الكويتيوزير الخارجيةالكويتالامير فيصل بن فرحانمصروزير الخارجية المصريالتعليقاتأأخبار ذات صلةإصابة رجل برصاص وكالة الهجرة الأمريكية تثير استياءً في أوستنوفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم شقيق حاكم دبياجتماع تنسيقي خليجي يستبق الجمعية العامة للأمم المتحدةواشنطن وبكين تتفقان على حوار للذكاء الاصطناعي قبل قمة ترمب وشي