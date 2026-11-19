الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره السوريأكدا أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لتعزيز أمن المنطقة19 نوفمبر 2026 10:15آخر تحديث : 19 نوفمبر 2026 18:52وزير الخارجية يستقبل نظيره السوريأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةحلف مكة الدفاعيالامير فيصل بن فرحانالاردنالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليمن: تحييد 144 عنصراً حوثياً وتدمير وإعطاب 96 من آلياتهخاصتجارة القات.. الرابح الأكبر من حرب اليمنالمملكة تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت المدنيةاختتام القمة الثلاثية بين ترامب وشي وبوتين