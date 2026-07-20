الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظرائه في مصر والبحرين وتركيا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة21 يوليو 2026 00:24آخر تحديث : 21 يوليو 2026 00:27 وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأالرياض:أخبار 24تركياوزير الخارجيةالامير فيصل بن فرحانمصرالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاعات الجوية في الكويت تتصدى لهجمات معاديةآندي بيرنام رئيسًا لوزراء بريطانيا خلفًا لكير ستارمرالتحالف: سنحمي سفننا في باب المندب وسنرد بحزم على التهديداتالمملكة ترفض اتهامات الحوثيين بحصار اليمنيين