الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع مندوب واشنطن بالأمم المتحدة مستجدات المنطقةجرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة29 سبتمبر 2026 09:40آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 09:47 وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يلتقي المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة مايكل والتزأأواشنطن:أخبار 24الولايات المتحدة الأمريكيةوزير الخارجيةالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةبوتين يأمر بزيادة عدد أفراد الجيش الروسيسماع دوي انفجار بجزيرة قشم الإيرانيةترامب: سننتصر في حرب إيران قريبًا جدًا"مسام" ينزع 1277 لغماً بـ"اليمن" خلال أسبوع