الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والأردني جهود خفض التصعيد 2 أغسطس 2026 21:20آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 21:48وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةالعلاقات السعودية القطريةالاردنقطرالتعليقاتأأخبار ذات صلةإصابة شرطيين إثر انفجار عبوة ناسفة شمال غرب باكستانالمجر تغلق محطتها النووية بسبب الحرمقتل 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة رغم إعلان الاتفاقولي العهد يؤكد لترامب ضرورة تغليب لغة الحوار وخفض التصعيد