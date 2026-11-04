الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تطورات المنطقةأكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية للتوصل لحلول دبلوماسية للأزمات 4 نوفمبر 2026 22:06آخر تحديث : 4 نوفمبر 2026 22:06وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعودأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانباكستانوزير الخارجيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات المسلحة اليمنية تحييد 340 حوثيًا وتدمير وإعطاب 114 آلية ومعدةولي العهد يستقبل ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانيةوزير الداخلية يلتقي رئيسة بلغاريا ويجتمع مع رئيس الوزراء12 مسلماً وعربيًا يحصدون مقاعد بالكونغرس ومجالس محلية