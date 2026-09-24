الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني أبرز المستجدات استعرض الوزيران خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.25 سبتمبر 2026 00:12آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 00:12وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية بريطانياأأنيويورك :أخبار 24وزير الخارجيةنيويوركالامير فيصل بن فرحانبريطانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةقطر تدين استهداف الحوثي للطائف وينبع بالصواريخ الباليستيةالتحالف العالمي لحل الدولتين: حل القضية الفلسطينية أساس السلام بالمنطقةولي العهد يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن راشدالإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية