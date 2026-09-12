الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني التطورات الإقليميةناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أمن وحرية الملاحة.12 سبتمبر 2026 16:42آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 16:53وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأالرياض:أخبار 24ميليشيا الحوثيالقانون الدوليالمملكة المتحدةوزير الخارجيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعراق يغلق 3 منافذ حدودية مع إيران بعد الهجمات على المملكةالجيش اللبناني يوقف قريبًا لبشار الأسد في قضية مخدراتزلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة جاوة في إندونيسياضربات يمنية تشلّ قدرات الحوثيين في المخا وذباب