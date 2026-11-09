الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني الأوضاع الإقليميةأكد الوزيران على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء الأزمة9 نوفمبر 2026 18:26آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 18:30الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعوديأأالرياض:أخبار 24السلام في المنطقةالأوضاع الإقليميةالجهود الدبلوماسيةعمانوزارة الخارجيةالأمير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة وعُمان توقّعان اتفاقية ترتيبات الحج 1448هـوزير الخارجية يشارك في اجتماعات مجموعة G7 ترامب يستبعد هجمات جديدة على إيران مع استمرار المفاوضاتمركز الملك سلمان يوزع 24.8 ألف وجبة على الأسر بغزة