الرئيسية/دولياتوزير الخارجية يبحث مع نظيره الغاني تعزيز العلاقاتبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك26 سبتمبر 2026 23:21آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 23:26 وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية الغاني صامويل زيتو أبلاكواأأنيويورك:أخبار 24غاناوزير الخارجيةوزارة الخارجيةنيويوركفيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني: الحوثيون يستخدمون أسلحة إيرانية تهدد الطيران المدنيقائد القوات المشتركة وطارق صالح يبحثان تعزيز جاهزية القوات اليمنيةوزير الخارجية: المملكة تؤكد حقها في حماية أمنها وسيادتهاالقيادة تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا سفينة بحر جاوة